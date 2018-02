Kriminalität : Diesel-Klau: Verdächtiger Seriendieb ertappt

Polizisten haben einen mutmaßlichen Seriendieseldieb in Neubrandenburg auf frischer Tat ertappt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der 35-Jährige am Dienstagabend an einer Baustelle der Umgehungsstraße der B 96 an Baufahrzeugen entdeckt. Den Beamten, die wegen der monatelangen Diebstahlserie verstärkt Streifen fahren, fielen die mit Diesel durchtränkten Handschuhe des Neubrandenburgers auf. Er habe am Tankstutzen eines Bagger gestanden und in seinem Auto lagen Pumpen. Nun werde geprüft, ob der Mann für weitere Dieseldiebstähle verantwortlich sei.

von dpa

28. Februar 2018, 12:38 Uhr