Wahlen : Dienst für die Demokratie: Kommunen brauchen Wahlhelfer

Wahlzettel ausgeben, Stimmen zählen, das Wahlergebnis dokumentieren: Ohne Wahlhelfer könnte am 26. Mai nicht gewählt werden. Doch die Suche nach den Freiwilligen stellt Kommunen immer wieder vor Herausforderungen. Vor allem die größte Stadt im Land sucht noch.

von dpa

29. April 2019, 06:23 Uhr

Ein Monat vor den Kommunal- und Europawahlen ist zumindest in den größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns ein Großteil der Wahlhelfer an Bord. Es werde jedoch immer schwieriger, genügend Freiwillige für die verantwortungsvolle Aufgabe zu finden, hieß es aus den Rathäusern im Land.

In Wismar sind alle der 290 Stellen besetzt, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nur aus Liebe zur Demokratie muss den Job in der Hansestadt aber niemand machen. Hier gibt es nach Angaben der Stadt eine Aufwandsentschädigung von 35 bis 45 Euro, je nach Position. Weder bei der anstehenden Wahl, noch bei vergangenen Abstimmungen habe die Stadt die Bürger zu Wahlhelfern verpflichten müssen.

In Rostock sieht die Lage nicht ganz so rosig aus. Hier werden noch rund 250 Wahlhelfer gesucht, 1650 Stellen sind schon besetzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Im Vorfeld seien bereits 10 000 Rostocker Einwohner per Zufallsprinzip aus dem Melderegister gezogen und direkt angeschrieben worden, ob sie eine Wahlfunktion übernehmen wollten. Aber nur 150 Bürger hätten sich daraufhin gemeldet. Allein daran sei zu sehen, wie schwierig es ist, Wahlhelfer zu finden, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Nach seinen Angaben werden als Entschädigung zwischen 40 und 100 Euro gezahlt. Doch sei der Aufwand der Stadt nicht nur in finanzieller Hinsicht gestiegen. Die Werbung für ein solches Ehrenamt erfordere auch immer mehr Kreativität.

In Schwerin sind von den 700 Stellen, die die Stadt zur Auszählung und Organisation der Wahlen benötigt, noch 30 offen. «Die Bereitschaft, Wahlehrenämter zu übernehmen, sinkt leider kontinuierlich», sagte Pressesprecherin Michaela Christen. Daher habe die Wahlbehörde viele Wege genutzt, um Helfer zu gewinnen. So seien alle bekannten Wählergruppen und gesellschaftlichen Organisationen angeschrieben, Broschüren veröffentlicht und in den Print- und Sozialen Medien dafür geworben worden. Außerdem greife die Stadt auf einen «Wahlhelferpool» mit Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Mitarbeitern von städtischen Unternehmen zurück. Trotzdem kam es laut Christen in der Vergangenheit vereinzelt auch zu sogenannten Zwangsberufungen zum Dienst an der Urne.

In Neubrandenburg bekommen Wahlhelfer - je nach Position - 80 bis 95 Euro, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Helfer, die sich als Reserve bereithalten, erhalten demnach 21 Euro. Das scheint zu wirken: Von 450 benötigten Stimmenzählern fehlen nach Angaben der Stadtverwaltung nur noch wenige. Allerdings habe die Stadt bei früheren Wahlen auch Mitarbeiter anderer Behörden aus dem Stadtgebiet verpflichten müssen, weil sich nicht genügend freiwillige Helfer gemeldet hatten. In Neubrandenburg sei die Hilfe bei Wahlen eher Sache der älteren Semester. Das Durchschnittsalter der Wahlhelfer betrage rund 50 Jahre, sagte Anett Seidel, Pressesprecherin der Stadt Neubrandenburg.

Stralsund kann der Wahl entspannt entgegenblicken. Alle 320 Stellen seien besetzt, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch habe noch nie ein Bürger zur Wahlhilfe verpflichtet werden müssen. Allerdings sei es durch eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung in diesem Jahr etwas einfacher gewesen, Personen zu gewinnen. Je nach Funktion erhalten die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer 30 bis 70 Euro.

Auch Greifswald hat bereits alle 520 Wahlhelfer beisammen. Jedoch würden noch Leute für Nachberufungen oder eventuelle Ausfälle gesucht, sagte Pressesprecherin Andrea Reimann. Bei früheren Wahlen hätten schon Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung oder anderen Behörden als Wahlhelfer verpflichtet werden müssen - trotz der Aufwandsentschädigung von 40 Euro. Man müsse inzwischen schon mehrere Aufrufe starten, um genügend Wahlhelfer zu finden, sagte Reimann. Die gute Nachricht: Unter den Wahlhelfern in der Universitätsstadt seien auch viele junge Leute.