Kriminalität : Diebe stehlen DDR-Ruderboot von Altstoffkombinat Sero

von dpa

17. September 2018, 18:14 Uhr

Diebe haben im Süden der Müritz bei mehreren Diebstählen unter anderem ein aus DDR-Zeiten stammendes museales Ruderboot gestohlen. Das grüne, mehr als vier Meter lange Boot des DDR-Typs «Anka» hatte noch eine leuchtend rote Inschrift «VE Kombinat Sekundärrohstofferfassung Göhren-Lebbin» und wurde am Wochenende in Buchholz bei Röbel entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte. Bei der «Sekundärrohstofferfassung (Sero)» wurden in der DDR Altstoffe wie Papier und Glas gesammelt, das Kombinat hatte eine Erholungsstätte an der Müritz. Außerdem stahlen die Täter ein Schlauchboot samt Außenbordmotor in Rechlin und Werkzeug, einen Elektromotor und ein weiteres Schlauchboot im Hafen im benachbarten Vietzen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.