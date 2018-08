Kriminalität : Diebe stehlen Anhänger mit Luxus-Motorrad und E-Bikes

von dpa

11. August 2018, 15:31 Uhr

In Stralsund haben Diebe gleich einen ganz Anhänger samt wertvoller Ladung gestohlen. Auf dem Anhänger, der am Straßenrand stand, waren eine Harley-Davidson und zwei Elektro-Fahrräder, wie die Polizei mitteilte. Die Täter nahmen in der Nacht zum Samstag alles zusammen mit, der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.