Kriminalität : Diebe «schleppen» Abschleppfahrzeug «ab»

von dpa

15. März 2018, 14:19 Uhr

Ausgerechnet ein auffälliges Abschleppfahrzeug haben Unbekannte in Waren an der Müritz bei einem Autohändler gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ist das etwa 45 000 Euro teure und mit rot-gelber Folie versehenen Fahrzeug über Nacht von dem Gelände unweit der Bundesstraße 192 verschwunden. Mitarbeiter meldeten den Diebstahl am Donnerstagmorgen. Das Gelände, wo auch viele Neuwagen stehen, ist den Angaben zufolge nicht eingezäunt.