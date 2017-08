Kriminalität : Diebe schlagen auf Schweriner See zu - Bootsmotoren geklaut

Unbekannte haben auf dem Schweriner See die Motoren von sieben Booten gestohlen. Am Ufer des Sees im Stadtteil Wickendorf entwendeten die Diebe in der Nacht zu Mittwoch zunächst drei Sportboote, wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte. Diese tauchten demnach am Mittwoch ohne Außenbordmotoren wieder auf. Zudem bemerkte ein Bootsbesitzer, dass bei vier weiteren Booten die Motoren fehlten. Der Sachschaden liegt einem Polizeisprecher zufolge zwischen 20 000 und 30 000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 14:57 Uhr