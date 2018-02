Kriminalität : Diebe schlachten Kleintransporter auf Firmengelände aus

Diebe haben Kleintransporter auf einem Firmengelände an der Mecklenburgischen Seenplatte regelrecht ausgeschlachtet. Die Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch den Zaun des Baubetriebs in Neddemin auf, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Dann montierten sie viele Teile an zwei Transportern vermutlich gezielt ab. Dazu gehörten Motorhauben, Stoßstangen samt Kennzeichen, Frontteile, Scheinwerfer, Blinker, Kotflügel sowie die Kühlereinheiten beider Fahrzeuge.

von dpa

08. Februar 2018, 14:59 Uhr

Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro pro Fahrzeug geschätzt. «So einen Fall hatte wir in der jüngsten Vergangenheit nicht», sagte die Sprecherin. Autoteile ließen sich wohl leichter verstecken, als ganze Fahrzeuge. Neddemin liegt nördlich von Neubrandenburg an der ehemaligen Bundesstraße 96.