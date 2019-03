Kriminalität : Diebe plündern Solarpark: rund 110 000 Euro Schaden

Im Nordosten Deutschland haben Unbekannte einen Solarpark regelrecht geplündert. Mehr als die Hälfte der Wechselrichter, die zur Stromeinspeisung unverzichtbar sind, verschwanden. Die Suche nach Täter und Beute blieb bisher erfolglos.

von dpa

10. März 2019, 18:26 Uhr

Diebe haben einen Solarpark an der Mecklenburgischen Seenplatte geplündert und einen Sachschaden von mehr als 110 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, schnitten die Täter einen Zaun des Parks bei Neverin nördlich von Neubrandenburg auf. Gestohlen wurden nach bisherigen Ermittlungen 37 Wechselrichter, also mehr als die Hälfte der gesamten Anlage. Der Diebstahl soll zwischen dem 7. und dem 9. März geschehen sein.

Der 32 000 Quadratmeter große Solarpark auf einer ehemaligen Deponie gehört einer Investitionsfirma aus Süddeutschland, die ihn 2015 errichtet hatte. Die Firma hat nach eigenen Angaben weitere Solarfelder. Bei diesem Investitionsmodell gehören die modernen Wechselrichter den Anlegern.

Die Geräte wandeln die durch Solarenenergie gewonnene Gleichspannung in Wechselstrom um und speisen diesen in das Stromnetz ein. Die Suche nach Tätern und Beute blieb bisher erfolglos, wie der Polizeisprecher erklärte.