Kriminalität : Diebe plündern Grabstellen auf Friedhöfen

Pietätlose Diebe haben auf mehreren Friedhöfen auf der Insel Rügen eiserne Grabumrandungen und andere Metallteile gestohlen. Betroffen sind mindestens elf Grabstellen in Wiek und Altenkirchen (Vorpommern-Rügen), wie die Polizei in Stralsund am Dienstag mitteilte. Die Diebstähle ereigneten sich am vergangenen Wochenende sowie zuvor seit Ende Juni und wurden in Sassnitz angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. Der reine Sachschaden wurde auf knapp 4000 Euro geschätzt.

von dpa

14. Juli 2020, 16:25 Uhr