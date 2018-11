Kriminalität : Diebe mit Lkw-Zugmaschine stehlen Auflieger mit Fracht

von dpa

26. November 2018, 14:37 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt aus aktuellem Anlass vor Dieben, die komplette Sattelzugauflieger mit Fracht stehlen. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg am Montag sagte, sind die Unbekannten anscheinend mit einer entsprechenden Zugmaschine unterwegs. In der Nacht zu Montag sei auf diese Art und Weise ein an der Bundesstraße 192 in Möllenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geparkter Auflieger verschwunden. Der Anhänger habe tonnenschwere Pressspanplatten geladen. Der Schaden wurde auf rund 80 000 Euro geschätzt. Bis zum Montagnachmittag fehlte von der Beute jede Spur.