Kriminalität : Diebe lassen sich mit Taxi zum Ladendiebstahl kutschieren

von dpa

27. Juni 2018, 14:50 Uhr

Zwei Diebe haben sich auf der Insel Usedom mit einem Taxi zu einem Ladendiebstahl kutschieren lassen. Eine Zivilstreife der Polizei hatte am Dienstagabend beobachtet, wie die Männer aus dem Taxi ausstiegen, in einen Einkaufsmarkt in Ahlbeck marschierten und acht Flaschen Gin und Whiskey im Wert von mehr als 100 Euro entwendeten. Wie die Polizei in Anklam am Mittwoch weiter mitteilte, versuchten die 28 und 37 Jahre alten Männer nur kurze Zeit nach der Aufnahme der Anzeige im selben Markt erneut ihr Glück, liefen der Polizei diesmal mit sieben Flaschen Alkohol in die Arme. Eine dritte Anzeige wegen Sachbeschädigung und eine Nacht im Polizeigewahrsam folgte, als sie versuchten, die Fensterscheibe eines Imbisses einzuschlagen.