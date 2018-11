Kriminalität : Dieb stiehlt Fernseher «aus Reflex»

von dpa

21. November 2018, 12:05 Uhr

Mit einem «Greifreflex» hat ein Mann in Schwerin den Diebstahl eines Fernsehers aus einem Einkaufszentrum begründet. Der 31-Jährige war am Dienstagabend nach einem lauten Knall und zerberstendem Glas mit einem Fernsehgerät im Arm aus dem Gebäude geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde kurz darauf von Beamten gestellt. Der Schweriner sei nicht zu übersehen gewesen, sagte ein Sprecher. Das Gerät mit 108 Zentimetern Bildschirmdiagonale ließ sich schwerlich verbergen. Der angetrunkene Mann erklärte der Polizei, er sei in eine Glasvitrine gestürzt und hätte reflexartig nach dem darin stehenden Fernseher gegriffen. Der Mann ist der Polizei seit langem bekannt, er falle seit Jahren immer wieder durch Diebstähle auf, wie der Sprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.