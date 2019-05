Hilfsorganisationen : Die Wasserwachtsaison startet am Mittwoch

von dpa

14. Mai 2019, 03:34 Uhr

Vor Beginn der Wasserwachtsaison wollen die Retter des Deutschen Roten Kreuzes am Dienstag in Schwerin Neuerungen im Rettungswesen vorstellen. Einsatzkräfte wollen dabei unter anderem über Erfahrungen mit den ersten eingesetzten Drohnen im vergangenen Jahr berichten. Für die nach Verbandsangaben rund 1400 DRK-Rettungsschwimmer beginnt die Saison am Mittwoch. Laut der Statistik der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) kamen im vergangenen Jahr allein im Nordosten 31 Menschen beim Baden ums Leben.