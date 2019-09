Theater : Die Peene brennt nicht mehr: Letztes Open Air beendet

Mit dem kleinen Anklamer Festival «Die Peene brennt» ist das letzte Open Air der Saison 2019 in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gegangen. Die Zuschauer feierten am Samstag noch einmal Anklam (Vorpommern-Greifswald) als Hauptstadt der «Freien Republik Peeneland». Autor und Regisseur Wolfgang Bordel sparte nicht mit wundersamen Geschichten aus der Region: Er beschrieb den Usedexit - den Austritt der Insel Usedom aus der Peeneland-Union - und enthüllte, dass der erste Mensch auf dem Mond in Wahrheit ein Anklamer war.

von dpa

15. September 2019, 08:41 Uhr

Zu den sieben Vorstellungen, die vor allem von Laien gespielt wurden, kamen insgesamt 3300 Zuschauer, wie die Vorpommersche Landesbühne mitteilte. Wie in jedem Jahr waren unter den Darstellern bekannte Persönlichkeiten der Region, unter anderen Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) als Don Quijote.

Eine Sprecherin nannte die Saison für die Vorpommersche Landesbühne sehr erfolgreich. Mehr als 45 000 Besucher sahen seit Ende Mai die Aufführungen der vier Open Airs auf der Insel Usedom, in Wolgast, Barth und Anklam. Dazu kamen die klassischen Theater-Angebote und Gastspiele im Theaterzelt «Chapeau Rouge» am Strand von Heringsdorf und im gelben Theater «Die Blechbüchse» in Zinnowitz auf Usedom. Am 12. Oktober feiert das Theater in Anklam sein 70-jähriges Bestehen.