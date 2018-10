Segeln : Die Meister der Meister segeln auf der Alster

Deutschlands beste Seglerinnen und Segler ermitteln am Samstag und Sonntag auf der Hamburger Außenalster ihren Meister der Meister. Die Regatta unter der Schirmherrschaft des Deutschen Segler-Verbandes wird zum 38. Mal vom Hamburger Segel-Club in der Hansestadt ausgetragen.

von dpa

26. Oktober 2018, 08:01 Uhr

Gemeldet haben unter anderem André Budzien aus Schwerin (Weltmeister mit der OK-Jolle), die Berlinerin Cosima Schlüter (Opti-Europameisterin) sowie das Team des Norddeutschen Regatta Vereins, das am vergangenen Wochenende zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren die deutsche Vereinsmeisterschaft gewonnen hat. Um Chancengleichheit herzustellen, wird auf identischen Booten der Klasse Beneteau First 18 gesegelt.

Die ersten Wettfahrten finden am Samstag ab 9.00 Uhr statt, die Finalrennen sind am Sonntag von 13.00 Uhr Uhr an geplant.