Regierung : Die Linke drängt bei Prüfuzng von Karenzzeiten für Minister

Die Landesregierung prüft seit mehr als einem halben Jahr, ob und wie lange ausscheidende Minister bis zur Aufnahme eines Jobs in der Privatwirtschaft warten sollten. Bereits Ende vergangenen Jahres habe die Landesregierung erklärt, dass sie erneut in die Prüfung dieser Frage eingetreten sei und sich gegenwärtig eine grundsätzliche Position bilde, sagte der innenpolitische Sprecher der Linken im Landtag, Peter Ritter, am Mittwoch. Nach fast sieben Monaten sei immer noch nichts geschehen. Regierungssprecher Andreas Timm räumte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ein, dass die Prüfung noch andauert.

von dpa

25. Juli 2018, 16:15 Uhr

«Die Landesregierung kann sich nicht länger wegducken», meinte Ritter. Der Bund hat bereits im Sommer 2015 seinen Ministern Vorgaben gemacht. Die Beschäftigung eines Mitglieds der Bundesregierung in der Wirtschaft kann demnach in den ersten 18 Monaten nach dem Ausscheiden untersagt werden. Auch einige Bundesländer haben inzwischen Regeln.

Im Schweriner Landtag hatten Linke und Grüne zuerst 2014 Anläufe für eine Karenzzeit für Landesminister unternommen, waren aber an der Regierungsmehrheit gescheitert. Anlass war damals der umstrittene, nahtlose Wechsel des SPD-Verkehrsministers Volker Schlotmann zu einem Windenergieunternehmen. Damals hatte es aus dem Regierungslager geheißen, man wolle zunächst die Regelung des Bundes abwarten.

Die Einführung von Karenzzeiten sei dringend geboten, sagte Ritter. «Bereits der Anschein eines Zusammenhangs zwischen im Regierungsamt getroffenen beziehungsweise beeinflussten Entscheidungen und nach dem Ausscheiden aufgenommenen Tätigkeiten in der privaten Wirtschaft muss vermieden werden.»