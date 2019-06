Festspiele : «Die Bajadere»: Festspiele in Neustrelitz gestartet

Am Schlosspark von Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) geht es in den kommenden Wochen exotisch zu: Mit der Premiere der Operette «Die Bajadere» haben am Freitagabend die Operettenfestspiele 2019 begonnen. Zur ersten Freilicht-Aufführung der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz 2019 kamen bei strahlendem Sonnenschein rund 1000 Zuschauer.

von dpa

28. Juni 2019, 20:22 Uhr

In dem Stück von Emmerich Kálmán verliebt sich ein indischer Prinz in eine schöne Frau. Sie will aber mit seinen Gefühlen nur spielen und ihn nicht heiraten - auch wegen der gesellschaftlichen Normen. Die Hauptrolle in der Operette übernimmt die Schauspielerin und Sängerin Laura Scherwitzl, Regie führt die Französin Pascale-Sabine Chevroton.

Es sind die einzigen Operetten-Festspiele im Nordosten und die letzten unter der Leitung des scheidenden Intendanten Joachim Kümmritz, der nach seinem Wirken an drei der vier großen Theater im Nordosten in den Ruhestand geht.