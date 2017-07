Medien : Die Abrafaxe erleben ihr 500. Abenteuer

Jubiläum für die Knollen-Nasen-Figuren Abrax, Brabax und Califax: Die drei Helden der Comic-Zeitschift «Mosaik» begeben sich in diesem Monat zum 500. Mal auf Erkundungstour. Jedes der 125 000 Hefte der Jubiläumsausgabe sei ein nummeriertes Unikat, teilte der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag am Dienstag in Berlin mit. Zudem gebe es eine Sonderbeilage «mit 500 Abrafakten». Es werde unter anderem aufgedeckt, wie es die Abrafaxe mit der Liebe halten und warum sie so selten auf Toilette müssen. Seit Januar 1976 sind die drei koboldartigen Wesen die Helden in dem Comic-Heft, das zu DDR-Zeiten immer Mangelware war.

Das Mosaik

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 11:28 Uhr