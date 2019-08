Gesellschaft : Diakonie begrüßt Freiwillige in Rostock

Mit einem Gottesdienst werden heute knapp 250 neue Freiwillige bei der Diakonie in Rostock begrüßt. «Dieser Einsatz ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft und für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Erwachsenen», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Bei dem Festakt in der Rostocker Nikolaikirche soll der alte Jahrgang verabschiedet und die Neuen begrüßt werden, die ihren Dienst am 1. September aufnehmen.

von dpa

31. August 2019, 09:47 Uhr

Wie viele junge Menschen landesweit ihren Dienst im Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr (FSJ/FÖJ) aufnehmen, könne noch nicht gesagt werden, weil die Zahlen erst im Dezember vorlägen, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums. Im vergangenen FSJ-Jahrgang seien es 783 gewesen. Im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) seien derzeit 1511 Personen tätig. Bufdis können aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt ihren Dienst aufnehmen.

Vergangene Woche hatten einige Träger über zu wenig Bewerber geklagt, um alle Stellen besetzen zu können. Gerade im Pflegebereich habe es etwa beim DRK noch offene Plätze gegeben. In den Ballungsgebieten gebe es mehr Bewerbungen als Jobs, im ländlichen Raum aber gehe die Zahl der Interessenten sogar zurück. Ähnliches berichtete auch der Paritätische.

Um den Freiwilligendienst attraktiver zu machen, hatten die Trägerverbände 2018 ein günstiges Nahverkehrsticket gefordert. Denn von ihrem geringen Salär - beim FSJ durchschnittlich 150 Euro, beim Bufdi maximal 402 Euro - müssen die Freiwilligen auch ihre Tickets bezahlen, um zur Arbeit zu kommen. Mit ihrem Freiwilligenausweis können sie zwar Ermäßigungen erhalten, einen Anspruch darauf haben sie aber nicht.