Handball : DHB-Auswahl bestreitet WM-Test gegen Polen in Rostock

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet den WM-Test gegen Polen am 12. Dezember in Rostock. Die Partie beginnt voraussichtlich um 19.00 Uhr, teilte der Deutsche Handballbund am Mittwoch mit. Rostock wird erstmals seit 2012 wieder Schauplatz eines Länderspiels sein.

von dpa

26. September 2018, 12:59 Uhr

Rund um die Partie absolviert die DHB-Auswahl in Vorbereitung auf die WM-Endrunde 2019 in Deutschland und Dänemark einen fünftägigen Trainingslehrgang. «Wir freuen uns, dass die Bundesliga trotz des engen Terminplans diesen zusätzlichen Lehrgang und das Länderspiel gegen Polen ermöglicht hat. Dieses Entgegenkommen zeigt, wie wichtig allen eine erfolgreiche Heim-WM ist. Für unsere Vorbereitung erhalten wir so einen weiteren wichtigen Baustein», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.