Fußball : DFB-Bundesgericht verhandelt Hansa Rostocks Berufung im März

von dpa

06. März 2020, 13:26 Uhr

Die Berufung des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock gegen zwei vom DFB-Sportgericht verhängte Geldstrafen von insgesamt 45 525 Euro wird am 24. März in Frankfurt mündlich verhandelt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Mit dem Urteil des Sportgerichts vom 23. Januar 2020 wurden Verfehlungen der Hansa-Anhänger in den Auswärtsspielen bei Waldhof Mannheim am 29. September 2019 und beim FC Carl Zeiss Jena am 3. November 2019 geahndet.