Fußball : DFB-Boss Keller wünscht sich mehr Ost-Teams im Profifußball

DFB-Präsident Fritz Keller hofft für die Zukunft auf einen Fußball-Aufschwung in den neuen Bundesländern. «Ich wünsche mir, dass wieder mehr der großartigen Traditionsvereine aus dem Osten in den ersten beiden Ligen spielen. Aber hierfür ist langfristiges Denken und Handeln nötig», sagte Keller in einem DFB-Interview zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit. Derzeit sind nur drei Ost-Mannschaften im Profifußball vertreten: RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga und Erzgebirge Aue in der 2. Liga.

von dpa

03. Oktober 2020, 12:34 Uhr