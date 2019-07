Freizeit : Deutschlands ältestes Langstreckenschwimmen

Mehr als 1000 Männer und Frauen gehen heute beim 55. Sundschwimmen im Strelasund an den Start. Wegen heftigem Wind, starker Strömung und niedriger Wassertemperatur muss Deutschlands ältestes Langstreckenschwimmen in diesem Jahr erneut an der Küste von Parow nach Stralsund entlangführen. Die klassische 2,3 Kilometer lange Strecke führt von Altefähr auf Rügen nach Stralsund. Die Ersatzstrecke ist 100 Meter länger, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 1070 begrenzt, sagte DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann. 240 Helfer begleiten die Schwimmer auf Rettungsbrettern und mit Kajaks. Zusätzliche Sicherheit bieten Badekappen und kleine persönliche Rettungsbojen, die bei Bedarf wie Schwimmwesten in Betrieb genommen werden können.

von dpa

06. Juli 2019, 01:30 Uhr

Die schnellsten Sportler erreichen Erdmann zufolge nach einer knappen halben Stunde das Ziel, die normal trainierten Schwimmer nach einer dreiviertel bis einer Stunde, viele brauchen länger. Die Wassertemperatur erreiche in diesem Jahr gerade einmal die Mindesttemperatur von 16 Grad in einem Meter Tiefe. Schon im vorigen Jahr war das Schwimmen wegen des Windes an die Küste verlegt worden.