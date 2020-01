Radsport : Deutschland-Tour der Radprofis startet in Stralsund

Stralsund erwartet im Sommer Weltstars des Radsports. Die viertägige Deutschland-Tour der Radprofis startet am 20. August in der Hansestadt. Heute wollen das Land und die Städte Stralsund und Schwerin als Gastgeber sowie die Veranstalter des Radsport-Events Details zur ersten Etappe der Tour bekanntgeben. Als Zielort steht bereits Nürnberg fest. Dort wird am 23. August das Finale gefeiert. Der Tour-Verlauf ist bislang noch nicht veröffentlicht.

von dpa

30. Januar 2020, 05:27 Uhr

2019 begann die Deutschland-Tour in Hannover und führte über vier Etappen bis nach Erfurt, die Distanz zwischen den beiden Orten beträgt gerade einmal 204 Kilometer. Zwischen Stralsund und Nürnberg ist die Entfernung mehr als dreimal so groß.