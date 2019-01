Verteidigung : Deutsches U-Boot zu Norwegen-Reise ausgelaufen

Zu einem mehrmonatigen Einsatz ist am Mittwoch die Besatzung von «U36» von ihrem Heimathafen Eckernförde aus in Richtung Norwegen ausgelaufen. «Wir freuen uns darauf, dass wir jetzt für längere Zeit fahren können», sagte Korvettenkapitän Michael Rudat, unter dessen Kommando das U-Boot steht. Boot und Besatzung werden im Juni zurückerwartet.

von dpa

23. Januar 2019, 13:42 Uhr

Nach Marineangaben wird «U36» in den kommenden fünf Monaten vom norwegischen Marinestützpunkt Bergen aus am britischen Manöver «Joint Warrior» teilnehmen. Außerdem findet während des Norwegen-Aufenthalts eine Prüfung für angehende Kommandanten statt. Unter anderem steht ein Torpedoschießen auf dem Programm.

Deutschland und Norwegen kooperieren im U-Boot-Bereich. Voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2030 soll die deutsche Marine im Rahmen dieser Zusammenarbeit zwei weitere U-Boote erhalten. Beide Länder wollen sechs Boote bei der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) bestellen. Die anderen vier sind für Norwegen. Politisch ist das Milliardenprojekt vereinbart. Haushaltsmittel sind eingeplant, ein Kaufvertrag aber noch nicht unterzeichnet. Das könnte in diesem Jahr erfolgen, heißt es in Marine- und Rüstungskreisen.