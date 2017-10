Gesellschaft : Deutscher Standesbeamtentag im November in Warnemünde

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 16:07 Uhr

Themen wie Leihmutterschaft, Kinderehen, Ehe für alle und der Umgang mit intersexuellen Menschen beschäftigen Standesbeamte aus ganz Deutschland in knapp zwei Wochen in Rostock-Warnemünde. Zum Standesbeamtentag am 10. und 11. November haben sich 330 Teilnehmer angemeldet, wie der Bundesverband der Deutschen Standesbeamten am Samstag mitteilte. Es gehe darum, die standesamtliche Praxis an die zunehmende Diversität in der Gesellschaft anzupassen. Nach Angaben des Verbandes machen es die Globalisierung und die steigende Mobilität nötig, dass die Standesbeamten nicht nur das frühere und heutige deutsche, sondern auch das ausländische Ehe-, Familien- und Namensrecht sowie das Privatrecht kennen müssen.