Verkehr : Deutsche Seehäfen beraten über aktuelle Lage

Die Vertreter der wichtigsten Betriebe in den deutschen Seehäfen kommen heute in Hamburg zu ihrer Jahresversammlung zusammen, um über die aktuelle Lage der Branche zu beraten. Dauerthemen für die Hafenbetriebe sind in jedem Jahr Infrastruktur und Verkehr, wo der Ausbau meist nur schleppend vorankommt. So hat sich die Elbvertiefung nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar dieses Jahres erneut verzögert. Andere Verkehrsprojekte sind zwar in der Pipeline, aber die Umsetzung dauert lange.