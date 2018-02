Gesundheit : Deutsch-Polnisches Kinderkrebszentrum an Uni geplant

von dpa

23. Februar 2018, 10:40 Uhr

Ein deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum soll mit Millionen-Hilfe von der EU an der Universitätsmedizin Greifswald entstehen. Das vernetzte Zentrum soll unter anderem monatliche deutsch-polnische Konsultationen, Telekonsultationen mit Patienten sowie die gemeinsame Aus- und Weiterbildung von Medizinern und medizinischem Personal ermöglichen. Nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums vom Freitag hat der Begleitausschuss für das europäische Interreg-Programm V A der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Polen das Projekt befürwortet. Der Ausschuss tagte am Dienstag und Mittwoch in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich den Angaben zufolge auf 2,7 Millionen Euro, die EU soll davon 2,1 Millionen Euro tragen.