Gesundheit : Deutliche Zunahme der Neuinfektionen: Inzidenz über 100

Die Experten hatten diese Entwicklung vorhergesehen: Nach den Osterfeiertagen werden die Fallzahlen steigen, hieß es unisono. Auch in den kommenden Tagen erwarten Mediziner hohe Infektionszahlen.

Rostock | Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist nach oben geschnellt. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag berichtete, wurde mit 565 Neuinfektionen seit dem Vortag ein neuer Höchstwert registriert. Dies war noch einmal deutlich mehr als in den vergangenen zwei Tagen, als 431 beziehungsweise 436 Neuinfektionen ...

