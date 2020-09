Familie : Deutlich weniger Eheschließungen im ersten Halbjahr in MV

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Eheschließungen in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr deutlich sinken lassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts heiraten in den ersten sechs Monaten 3575 Paare. Das waren 1090 weniger Paare als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Amt in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

von dpa

21. September 2020, 12:12 Uhr