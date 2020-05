Ausländer : Deutlich weniger Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

22. Mai 2020, 11:15 Uhr

Der Zustrom von Asylsuchenden nach Mecklenburg-Vorpommern hat in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich abgenommen. Von Januar bis April wurden im Nordosten 553 neue Asylbewerber registriert, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag erklärte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es 900 gewesen. Mit jedem Monat kamen weniger: Im Januar waren es laut Ministerium 181, im Februar 156, im März 119 und im April nur noch 57. Eine Prognose für die nächsten Monate könne nicht abgegeben werden. «Die Entwicklung der Pandemielage, der Situation an den Grenzen sowie der Migrationsströme kann nicht eingeschätzt werden», sagte Ministeriumssprecherin Marion Schlender.