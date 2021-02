Gesundheit : Deutlich mehr Grippeschutzimpfungen im zweiten Halbjahr 2020

Niedergelassene Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern haben im zweiten Halbjahr 2020 etwa ein Viertel mehr Grippeschutzimpfungen verabreicht als noch ein Jahr zuvor.

Schwerin | In diesem Zeitraum wurden 2020 rund 465 000 Menschen gegen die Grippe geimpft, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Freitag in Schwerin mitteilte. Der überwiegende Anteil ging mit rund 330 000 Impfungen auf das vierte Quartal des Vorjahres zurück. Zah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.