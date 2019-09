Film : «Der kleine Prinz» im Gepäck: Deutschlandpremiere

Das Filmfestival dokumentART in Neubrandenburg wird am 15. Oktober mit einem französischen Astronauten-Dokumentarfilm eröffnet. Der Streifen «16 Sunrises» («16 Levers de Soleil») von Pierre-Emmanuel Le Goff hat damit seine Deutschland-Premiere, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Der Filmemacher zeige auf epische wie philosophische Weise den Alltag von Frankreichs Astronauten Thomas Pesquet bei dessen sechsmonatiger Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) und verbinde diese mit Antoine de Saint-Exupérys visionärem Roman «Der kleine Prinz».

von dpa

04. September 2019, 14:41 Uhr

Der Film wirft den neuen Festivalleiterinnen Anna Bartholdy und Daniela Silvestrin zufolge in atemberaubenden Bildern entscheidende Zukunftsfragen auf. Er repräsentiere damit das Anliegen des Festivals, das sich mit verschiedenen Aspekten der Frage beschäftige, wie die Menschen heute und in den nächsten Jahrzehnten leben wollen.

Die mittlerweile 28. dokumentART in Neubrandenburg zeigt den Leiterinnen zufolge mehr als 70 Dokumentarfilme, Animationen und Experimentalfilme zu den Themen «Zukunft» und «Nachhaltigkeit». Eine Jury wählte die Produktionen aus mehr als 2000 eingereichten Beiträgen aus.

Das Festival läuft bis zum 20. Oktober. Im November und Dezember ist erstmals eine Zukunftswerkstatt geplant. In fünf Orten im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern sollen Interessierte auf der Grundlage von Festivalfilmen mit Referenten zu Zukunftsfragen wie Stadt und Land, Jugend und Alter, Klima, Kunst und Kultur sowie Demokratie ins Gespräch kommen.