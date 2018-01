Mittelstand : Der Blick von Mecklenburg-Vorpommerns Mittelstand auf 2018

Nur gut ein Viertel der mittelständischen Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns (27 Prozent) geht laut einer Umfrage davon aus, dass die Geschäftslage dieses Jahr besser wird. Lediglich in Bremen sei der Mittelstand pessimistischer, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten «Mittelstandsbarometer» des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY). Dabei bewerte der Großteil (72 Prozent) der befragten Unternehmen ihre aktuelle Lage als gut und der Rest (28 Prozent) als eher gut. Zudem prognostizierten 38 Prozent der Mittelständler, dass sie die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöhen werden - 8 Prozent hingegen glaubten, weniger Mitarbeiter beschäftigen zu können.