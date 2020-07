Verkehr : Denkmalschutz stoppt Vorzugsvariante für Hochbrücke

Eines der wichtigsten Straßenbauprojekte in Mecklenburg-Vorpommern, der Neubau der Hochbrücke in Wismar, hat einen Rückschlag erlitten. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte, muss die Vorzugsvariante für den Ersatzbau aus Denkmalschutzgründen verworfen werden. Ein Investor wolle die an die Hochbrücke angrenzende alte Malzfabrik «Wismaria» sanieren und das gesamte Quartier städtebaulich entwickeln. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege habe den Denkmalwert des rund 130 Jahre alten und inzwischen zur Ruine verkommenen Gebäudes bestätigt. Weil damit der für den Brückenneubau geplante Abriss nicht mehr möglich sei, müsse das Straßenbauamt Schwerin als Vorhabenträger eine neue Variante prüfen, hieß es.

von dpa

21. Juli 2020, 12:12 Uhr