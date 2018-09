Denkmäler : Denkmalschutz-Preis geht an Greifswalder Wissenschaftlerin

Die Greifswalder Theologin und Kunsthistorikerin Karin Berkemann gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Deutschen Preises für Denkmalschutz. Zusammen mit dem Journalisten Daniel Bartetzko und dem Historiker C. Julius Reinsberg wird sie in der Kategorie «Internetpreis» geehrt, wie die Universität Greifswald am Montag unter Berufung auf das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. Die drei Denkmalenthusiasten geben seit 2014 das Online-Magazin «moderneRegional» über die Baukunst des 20. Jahrhunderts heraus. Berkemann schied im August aus dem Herausgeberteam aus. Die Themen reichen von der Architektur über den Städte- und Gartenbau bis zu Design, Fotografie und Kunst am Bau.

von dpa

17. September 2018, 13:44 Uhr

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) lobte die Website als eindrucksvolle Variante der modernen Informations- und Baukulturvermittlung. Das Online-Magazin diene als unterstützendes Element der Öffentlichkeitsarbeit der Denkmalfachbehörden und trage zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Denkmale der Nachkriegsjahrzehnte bei.