Buntes : Demtrøder bläst mit Promis zum Halali auf der Insel Usedom

von dpa

08. September 2018, 02:50 Uhr

Schauspieler Till Demtrøder lädt am Wochenende Promis zum Halali auf der Ostseeinsel Usedom. Bei der unblutigen Schleppjagd am Samstag über Wiesen und durch Wälder der Insel werden 80 Reiter und 50 Hunde einer künstlich gelegten Duftspur folgen. Als Gäste des Charity-Events «Usedom Cross Country» werden unter anderem die Schauspieler Marie-Luise Marjan, Susan Sideropoulos und Jan Sosniok, RTL-Bachelorette Jessica Paszka sowie Antoine Monot erwartet, die teils in Begleitwagen der Meute folgen, wie eine Sprecherin sagte. Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) gibt am Schloss Stolpe das Signal zum Abritt. Für den Sonntag ist dann eine Schauschleppe am Strand Seebrücke von Ahlbeck geplant. Die Moderation der Veranstaltung übernehmen Karsten Speck und NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann. Mit der Charity-Veranstaltung sammelt Demtrøder Spenden für die Welthungerhilfe.