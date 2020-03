Demonstrationen : Demo zum Internationalen Frauentag in Rostock

von dpa

08. März 2020, 16:15 Uhr

Am Internationalen Frauentag sind in Rostock nach Polizeiangaben 220 Menschen für Gleichstellung auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Wir wollen keine Rosen - sondern faire Löhne, Freiheit und Selbstbestimmung!» zogen sie am Sonntag vom Universitätsklinikum in der Schillingallee zum Doberaner Platz. Aufgerufen hatte das Bündnis «F*Streik», das eine Aufwertung sogenannter Care-Arbeit forderte. Sowohl in der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit als auch in der Erwerbsarbeit in sozialen, medizinischen, pflegerischen und erzieherischen Bereichen seien Frauen überproportional vertreten. «Für die gesamte Gesellschaft ist diese Arbeit essenziell», hieß es in dem Demoaufruf.