Demonstrationen : Demmin feiert den Frieden: Protest gegen NPD-Aufmarsch

Mit einem Fest am Hafen und einem Konzert der linken Punkband «Feine Sahne Fischfilet» haben am Dienstag in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Friedensveranstaltungen zum Kriegsende vor 73 Jahren begonnen. Ein Bündnis demokratischer Parteien und Vereine, Gewerkschaften und Kirchen rief dazu auf, den Frieden zu feiern und zugleich gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen NPD zu protestieren. Die NPD nutzt seit mehreren Jahren jeden 8. Mai für ihre Propaganda und erinnert mit einem Marsch durch Demmin an einen Massenselbstmord in der Stadt im Mai 1945. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen sich fast 1000 Demminer und Flüchtlinge aus Angst vor der Roten Armee das Leben.

von dpa

08. Mai 2018, 16:49 Uhr

Die NPD hat laut Polizei wie in den Vorjahren 200 bis 300 Teilnehmer zu ihrem Aufmarsch am Abend angemeldet. Mehr als 800 Polizisten sollen die Sicherheit gewährleisten.