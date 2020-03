Gesundheit : Dehoga: Viele neue Lieferdienste in MV durch Corona-Krise

Die Online-Lebensmittelservices in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbands MV wegen der aktuellen Kontaktbeschränkung gut ausgelastet. Dabei sei zu beobachten, dass aktuell viele kleinere Restaurants versuchen, mit viel Kreativität einen Service in Gang zu bringen, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Montag. Dies zeigten die vielen neuen Angebote aus der Gastronomie, die derzeit im Internet zu beobachten sind. Bevor die Wirte nichts täten und das Essen wegschmeißen, würden sie das Essen ausliefern. Schwarz ging davon aus, dass Probleme mit der Infrastruktur wie Auto oder Verpackung vergleichsweise schnell zu lösen sind.

23. März 2020, 15:52 Uhr

Dabei sei davon auszugehen, dass es die klassischen Lieferdienste mit ihren etablierten Strukturen einfacher haben werden, durch die Krise zu kommen, sagte Schwarz. Sie hätten das Personal und auch die Stammkundschaft. «Ich hoffe, dass es auch den vielen Kleinen gelingen wird, ein Nische zu finden.» Er sei zufrieden, dass die Politik die Lieferdienste als Teil des Versorgungsauftrags erkannt habe.