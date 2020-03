Gastgewerbe : Dehoga: Caterer kommen wegen Coronavirus in Schwierigkeiten

Die zahlreichen Absagen von Konferenzen und Tagungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus bringen nach Ansicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) die Caterer in Schwierigkeiten. Je nach Vertrag und Zeitpunkt der Absage könnten sie mit Entschädigungen oder Ausfallzahlungen rechnen, sagte der Präsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, am Donnerstag der dpa. Ausfallversicherungen gebe es nicht. Schwarz befürchtete, dass die Caterer deshalb jetzt in der Nebensaison in Existenznot geraten könnten.

von dpa

12. März 2020, 11:49 Uhr

In der Branche bestehe allgemein die Hoffnung, dass sich die Lage in Richtung Sommer beruhigen werde. Dann stünde die Ausstattung von Hochzeitsfesten in den Terminplanungen. «Das ist das Brot- und Buttergeschäft der Caterer», erklärte Schwarz.