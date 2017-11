Brände : Defekt verursachte Baustoffwerk-Brand: Ermittlungen beendet

Ein technischer Defekt ist nach Angaben der Polizei die Ursache für den schweren Brand im Kavelstorfer Kalksandsteinwerk (Landkreis Rostock) vor knapp einem Monat. Das hätten Untersuchungen ergeben und die Ermittlungen seitens der Polizei würden eingestellt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Güstrow. Das Feuer war am Morgen des 24. Oktober im Keller eines Maschinenhauses ausgebrochen und hatte die Produktion lahmgelegt. Der Geschäftsführer der Heidelberger Kalksandstein GmbH Ulrich Melzer (Durmersheim), zu der Werke in Demmin und Kavelstorf gehören, rechnet mit einem Schaden in Millionenhöhe. Die Anlagen sollen aber repariert und weiterbetrieben werden.