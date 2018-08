Verkehr : Defekt in Stellwerk legt Bahnstrecke Hamburg-Berlin lahm

von dpa

02. August 2018, 17:53 Uhr

Eine Störung in einem Stellwerk hat am Donnerstag den Zugverkehr auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hamburg-Schwerin fast vier Stunden lang lahmgelegt. Jeweils ein ICE-Zug musste zurück nach Berlin beziehungsweise Hamburg fahren, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin. Die anderen Züge auf der Linie Hamburg-Berlin wurden über Stendal und Uelzen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängerte sich dadurch um etwa eine Stunde. Zwischen Schwerin und Hamburg wurden Ersatzbusse eingesetzt. Der Defekt im Stellwerk Hagenow im Westen Mecklenburgs trat gegen 13.45 Uhr auf und wurde nach Bahn-Angaben um 17.38 Uhr behoben.