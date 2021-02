Brände : Defekt an Akku-Ladegerät löst Brand aus: 30 000 Euro Schaden

Das Aufladen eines Werkzeug-Akkus hat einer Familie in Greifswald einen Brand mit knapp 30 000 Euro Schaden beschert.

Greifswald | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, war der Akku am Dienstag in der Garage an das Stromnetz angeschlossen worden. Durch einen technischen Defekt fing erst das Ladegerät, dann die Garage samt Fahrzeug und eingelagertem Werkzeug Feuer. Mehrere F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.