Landtag : Debatte über Straßenausbaubeiträge

Schwerin (dpa/mv) - Die anhaltenden Proteste gegen die von privaten Hausbesitzern erhobenen Straßenausbaubeiträge zeigen Wirkung. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) kündigte am Mittwoch im Landtag in Schwerin die Bildung einer interministeriellen Arbeitsgruppe an, die Vorschläge für mögliche Gesetzesänderungen erarbeiten solle. Im Mai werde das Gremium erstmals zusammenkommen, die Landesregierung erkenne den Handlungsbedarf an. Doch warnte der Minister vor überzogenen Erwartungen. «Die eine Lösung gibt es nicht. Wir müssen über alle Optionen reden», sagte Caffier.

von dpa

25. April 2018, 18:25 Uhr

So komme zwar auch die Abschaffung der Beiträge in Betracht. Da damit aber erhebliche Löcher in die Kassen der Kommunen gerissen würden, sei zu klären, wie die Einnahmeverluste ausgeglichen werden. Denkbar sei, nach dem Beispiel anderer Länder den Kommunen Wahlfreiheit zu gewähren. Als drittes könne des bisherige System weiterentwickelt werden. Schon jetzt hätten Kommunen aber die Möglichkeit, die Höhe der Beiträge durch ihre Satzungen zu beeinflussen. Caffier äußerte Verständnis für Beschwerden über hohe Forderungen. «Beiträge in fünf- oder gar sechsstelliger Höhe sind nicht zu vermitteln», sagte er.

Nach einer sehr intensiven Diskussion wurden ein Gesetzentwurf der AfD und ein Antrag der Linken zur Begrenzung der Beiträge zur weiteren Beratung in die Landtagsauschüsse überwiesen. Die nicht im Landtag vertretenen Freien Wähler hatten bereits 6000 Unterschriften für eine Volksinitiative gesammelt. Die Stadtvertreter von Schwerin beschlossen unmittelbar vor der Landtagssitzung, künftig keine Straßenausbaubeiträge mehr zu erheben. In der Landeshauptstadt hatten extrem hohe Forderungen die Wellen jüngst besonders hoch schlagen lassen.