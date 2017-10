Terrorismus : De Maizière: Festnahme verhindert «schweren Terroranschlag»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:00 Uhr

Die Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat nach Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen «schweren Terroranschlag in Deutschland» verhindert. Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch islamistischen Terrorismus würden die Sicherheitsbehörden «wenn nötig entschlossen und konsequent» handeln, erklärte der Minister am Dienstag.