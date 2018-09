Musik : DDR-Schlagerstars gemeinsam auf Tour

von dpa

21. September 2018, 01:05 Uhr

In der DDR waren sie Stars, nun touren sie gemeinsam durch den Osten Deutschlands. Unter dem Motto «Wiedersehen mit Freunden» sind Wolfgang Lippert, Frank Schöbel, Monika Herz, Angelika Mann, Eva-Maria Pieckert und Hans-Jürgen Beyer zusammen unterwegs. Die Tournee beginnt heute in Neuenhagen bei Berlin. «Genießen Sie nostalgische und abwechslungsreiche Stunden mit ihren Lieblingen aus der damaligen Zeit», heißt es in der Ankündigung. Die Künstler treten teilweise solo auf, teils singen sie Duette. Knapp 30 Konzerte sind bis Ende November insgesamt geplant.