Verwaltung : Datenschutzbeaufragter zu Universal-ID: „Gläsernen Bürger“

Mecklenburg-Vorpommerns Datenschutzbeauftragter Heinz Müller hat das am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Registermodernisierungsgesetz kritisiert und die Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat die Zustimmung zu verweigern.

Schwerin | Zentraler Bestandteil des Gesetzes sei die Umwandlung der Steuer-ID in eine allgemeine Identifikationsnummer. „Damit kommen wir dem "gläsernen Bürger" einen großen Schritt näher“, warnte Müller in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Information...

