Polizei : Datenschützer: Videoüberwachung in Schwerin rechtswidrig

Die erste Videoüberwachung eines öffentlichen Platzes in Mecklenburg-Vorpommern bleibt umstritten. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller erneuerte am Donnerstag seine Auffassung, dass die Überwachung des Marienplatzes in Schwerin mit acht Kameras in der jetzigen Form rechtswidrig sei. Die Sicherheit der verarbeiteten Daten der Bürger sei nicht gewährleistet, bekräftigte er.

von dpa

10. Januar 2019, 16:56 Uhr

Rechtswidrig sei insbesondere das «Wie» der Videoüberwachung: Die Aufnahmen der Kameras würden drahtlos in das Schweriner Polizeizentrum übermittelt. «Für eine sichere Übertragung müssten die Daten so verschlüsselt werden, dass sie an keiner Stelle des Übertragungsweges von Unbefugten mitgelesen werden können», sagte Müller. Die dafür erforderliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung finde jedoch nicht statt. Ein Sprecher des Innenministeriums bekräftigte die Auffassung des Hauses, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht nötig sei.