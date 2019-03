Ausstellungen : «Das Unmögliche sehen»: Marcel-Duchamp-Sammlung in Schwerin

Eine harte Nuss sei Marcel Duchamp, sagt Kunstexpertin Kornelia Röder. Das Staatliche Museum Schwerin mutet sie seinen Besuchern in einer großen Sonderausstellung über den Revolutionär der Kunst des 20. Jahrhunderts zu.

von dpa

27. März 2019, 14:55 Uhr

Mit einer Schau über die Ideen des Kunst-Provokateurs Marcel Duchamp (1887-1968) feiert das Staatliche Museum Schwerin das zehnjährige Bestehen seines 2009 gegründeten Duchamp-Forschungszentrums. «Mit Stolz präsentieren wir erstmals seit 20 Jahren wieder die Schweriner Marcel-Duchamp-Sammlung», sagte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Pirko Zinnow, am Mittwoch in Schwerin.

Die in den 1990er Jahren angekaufte Kollektion umfasst 91 Werke aus allen Schaffensphasen des Künstlers und ist Zinnow zufolge eine der bedeutendsten weltweit neben Philadelphia, Stockholm, Paris und Stuttgart. Die Ausstellung «Das Unmögliche sehen» zeige mit rund 80 Werken einen großen Teil der Schweriner Sammlung sowie Arbeiten von Künstlern in der Nachfolge Duchamps, wie John Cage und Marcel Broodthaers. Leihgaben aus der Fluxus-Sammlung der Familie Kelter aus Köln sollen den Einfluss Duchamps auf diese Kunstrichtung deutlich machen. Die Schau wird am Donnerstag eröffnet und ist bis zum 26. Mai zu sehen.

Duchamp hatte sich 1912 von der Malerei abgewandt und neue Ausdrucksformen gesucht. Als Höhepunkte seines Schaffens gelten die sogenannten Ready mades - als Einzelstücke ins Szene gesetzte Alltagsgegenstände wie Kleiderhaken, Schneeschaufel oder ein Pissoir. Bekannt ist seine «Mona Lisa», deren Kunstdruck-Kopie Duchamp mit einem Schnurrbart versah. Mit Arbeiten wie diesen wollte er die gängigen Sehgewohnheiten unterlaufen.

Bei einem Symposium Ende April sollen Ergebnisse des Forschungszentrums präsentiert werden, darunter zu Duchamps künstlerischer Strategie der (Selbst-)Vervielfältigung. Seit mehreren Jahren setzen sich Nachwuchswissenschaftler als Stipendiaten des Forschungszentrums mit der Kunst und der Wirkung Marcel Duchamps auseinander. «Viele einstige Stipendiaten sind heute anerkannte Wissenschaftler und tragen den Namen Schwerins in die Welt», sagte Zinnow.

Ein Hauptstück der Ausstellung ist das «Große Glas», eine Kopie aus dem Jahr 1991 des wesentlich älteren Originals für eine Kunstschule im französischen Chateauroux. Auf zwei großen Plexiglasscheiben sind - stark verfremdet - Braut und Junggesellen dargestellt, die nicht zueinander finden können. «Marcel Duchamp ist eine harte Nuss», sagte Kornalia Röder vom Duchamp-Forschungszentrum über die Schwierigkeit für manchen, einen Zugang zu dem Künstler zu finden. Deshalb könnten Besucher mit einem einmal gekauften Ticket immer wieder in die Ausstellung gehen.